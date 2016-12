UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝上昇、弱い米指標が支援　ＦＲＢ議長講演控え警戒感

(情報を更新しましした) [シンガポール 29日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が上昇している。 米経済指標が振るわなかったことから、ドルは軟化した。しかし、イエレン米連邦準備理 事会(FRB)議長がこの日の講演で、早期の追加利上げを示唆する可能性がある、との 見方から、市場関係者は警戒感を強めている。 人民元 は、ドルに対して小幅ながら上昇している。中国人民銀行(中央銀 行)はこの日、人民元の対ドル基準値(中間値)を元高・ドル安の方向に設定している。 韓国ウォン とマレーシアリンギ はおよそ1週間ぶりの高値水準に 上昇した。月末の決済に向けた輸出業者の需要や、債券絡みの資金流入が支援している。 米個人消費支出が弱かったことを受けて、目先の米利上げ観測が後退し、ドル は28日、幅広い通貨に対して下落した。ただ、イエレン議長やその他FRB高官による 講演を控え、市場では警戒ムードが広がっている。一部のFRB当局者は先週、経済が現 在の勢いを維持すれば、早ければ来月にも追加利上げに踏み切る可能性に言及している。 スコシアバンクのアジア新興国通貨ストラテジスト、チー・ガオ氏は「先週前半に示 されたFRBのややタカ派的なスタンスは継続する可能性がある」と指摘。「ドルは今後 数週間、主要通貨とアジア新興国通貨に対して強含むのではないか」との見方を示した。 0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.59 113.46 -0.11 Sing dlr 1.3689 1.3701 +0.09 Taiwan dlr 32.6060 32.720 +0.35 Korean won 1162.33 1166.20 +0.33 Baht 35.37 35.35 -0.05 Peso 46.33 46.34 +0.02 Rupiah 13395 13365 -0.22 Rupee 66.51 66.58 +0.10 Ringgit 4.0000 4.0135 +0.34 Yuan 6.5096 6.5110 +0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.59 120.30 +5.91 Sing dlr 1.3689 1.4177 +3.56 Taiwan dlr 32.606 33.066 +1.41 Korean won 1162.33 1172.50 +0.87 Baht 35.37 36.00 +1.78 Peso 46.33 47.06 +1.58 Rupiah 13395 13785 +2.91 Rupee 66.51 66.15 -0.54 Ringgit 4.0000 4.2935 +7.34 Yuan 6.5096 6.4936 -0.25