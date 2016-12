米金融・債券市場＝利回り低下、イエレンＦＲＢ議長のハト派発言が追い風

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード US30YT=RR 30年債(指標銘柄 15時35分 97*27.50 2.6035% ) 前営業日終 97*02.00 2.6430% 値 US10YT=RR 10年債(指標銘柄 15時33分 98*12.00 1.8053% ) 前営業日終 97*25.00 1.8720% 値 US5YT=RR 5年債(指標銘柄) 15時35分 99*09.75 1.2712% 前営業日終 98*29.00 1.3550% 値 US2YT=RR 2年債(指標銘柄) 15時21分 100*05.50 0.7882% 前営業日終 99*24.75 0.8690% 値 清算値 前日終値 コード UScv1 Tボンド先物6 164*16.00 163*17.00 月限 TYcv1 Tノート先物6 130*00.00 129*13.00 月限 米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。イエレン米連邦準備理事会(FRB )議長が海外リスクに配慮し、緩やかなペースでしか利上げしない考えをあらためて表明 したことが支援した。 FRB当局者からは最近、早ければ4月にも追加利上げとのタカ派的な発言も出てい た。だがイエレン議長は「見通しへのリスクを踏まえると、委員会は政策調整を慎重に進 めることが妥当だと考えている」し、米景気回復を脅かすリスクに用心深く対処する姿勢 を鮮明にした。 RBS証券の米金利ストラテジスト、ケビン・マクニール氏は「大方の予想よりもハ ト派的だった」と話す。 議長の発言を受けて、目先の利上げ観測が後退。短期債が市場全体の上げをけん引し た。 米財務省は340億ドルの5年債入札を実施したが、流通市場で米国債が大幅高とな ったことが入札需要を下押しした、とアナリストは指摘している。30日には280億ド ルの7年債入札が実施される。 午後の取引で、指標10年債 は18/32高。利回りは1.823%と 、前日から6ベーシスポイント(bp)低下した。一時は3週間ぶりの水準となる1.8 17%に低下した。 30年債 は24/32高。利回りは4bp低下の2.619%。 ロイター・データによると、2・5年債利回りは4週間ぶりの低水準となる0.81 20%、1.284%をそれぞれつけた。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 7.75 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread -3.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -13.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -46.50 (+0.50)