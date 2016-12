UPDATE 1-アジア通貨動向（30日）＝堅調、米ＦＲＢ議長発言で

(内容を追加しました) [シンガポール 30日 ロイター] - アジア通貨はおおむね堅調。米連邦準備理 事会(FRB)のイエレン議長が追加引き締めに慎重な姿勢を示したことから、米利上げ が緩やかなペースになるとの見方が広がったことが背景。 マレーシアリンギ は約7カ月ぶり高値。ストップロスのドル売りに支援され た。 韓国ウォン は輸出企業の月末の決済需要で4カ月ぶり高値をつけた。 台湾ドル も、国内企業の決済需要で1週間ぶり高値となった。 SEB銀行(シンガポール)の為替戦略部門代表、ショーン・ヨコタ氏は、FRBは 欧州中央銀行(ECB)や日銀同様、よりハト派的になっている、と指摘。米ドルは、日 銀が追加緩和に動くとみられる4月末会合まで軟調になる、との見方を示した。 0455GMT(日本時間午後1時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.43 112.68 +0.22 Sing dlr 1.3552 1.3546 -0.04 Taiwan dlr 32.3950 32.695 +0.93 Korean won 1153.90 1163.80 +0.86 Baht 35.25 35.43 +0.51 Peso 46.13 46.36 +0.49 Rupiah 13340 13395 +0.41 Rupee 66.42 66.54 +0.19 Ringgit 3.9550 3.9995 +1.13 Yuan 6.4850 6.5065 +0.33 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.43 120.30 +7.00 Sing dlr 1.3552 1.4177 +4.61 Taiwan dlr 32.395 33.066 +2.07 Korean won 1153.90 1172.50 +1.61 Baht 35.25 36.00 +2.12 Peso 46.13 47.06 +2.02 Rupiah 13340 13785 +3.34 Rupee 66.42 66.15 -0.40 Ringgit 3.9550 4.2935 +8.56 Yuan 6.4850 6.4936 +0.13