米7年債入札、最高落札利回り1.606％　応札倍率2.51倍

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［３０日 ロイター］ - 米財務省が実施した２８０億ドルの７年債入札は、最高落 札利回りが１．６０６％となり、ロイターデータによると、入札前取引（ＷＩ）の水準を 約１ベーシスポイント（ｂｐ）超下回った。応札倍率は２．５１倍。 詳細は以下の通り。 最高落札利回り 1.606％ 平均落札利回り 1.553％ 最低落札利回り 1.495％ 落札価格 99.300837 最高利回り落札比率 57.38％ カバー（応札倍率） 2.51倍 （以下の単位はドル） 落札総額 28,000,013,900 応札総額 70,151,253,900 競争入札 27,982,057,000 非競争入札 17,956,900 ＮＹ連銀地区落札 6,671,120,600 プライマリーディーラー応札 46,133,500,000 プライマリーディーラー落札 7,468,260,000 直接入札者応札 6,654,000,000 直接入札者落札 4,336,000,000 間接入札者応札 17,345,797,000 間接入札者落札 16,177,797,000 発行日 2016年3月31日 償還日 2023年3月31日 ＣＵＳＩＰ番号 912828Q29
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