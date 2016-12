UPDATE 1-米金融・債券市場＝短期債に買い、利上げ緩やかとの見方強まる

(レートを更新しました) [ニューヨーク 30日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 96*25.50 2.6559% ) 前営業日終値 97*22.50 2.6110% 10年債(指標銘柄 17時05分 98*05.50 1.8281% ) 前営業日終値 98*10.00 1.8120% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.00 1.2629% 前営業日終値 99*08.75 1.2780% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*07.25 0.7606% 前営業日終値 100*05.00 0.7960% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 163*15.00 164*16.00 Tノート先物6月限 130*00.50 130*00.00 米金融・債券市場では、短期債に買いが入り同利回りが低下。前日のイエレン米連邦 準備理事会(FRB)議長のハト派発言を受け、利上げペースが緩やかになるとの見方が 強まった。 こうしたなか、将来のインフレ高進リスクが意識され、長期債には売りが出た。30 年債価格は一時1ポイント以上下落、利回り曲線はスティープ化し、5年・30年債の利 回り格差は1.39%と1カ月ぶりの水準に拡大した。 BMOキャピタルマーケッツ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・コ リ氏は「イエレン議長の発言があまりにハト派的だったことがスティープ化の主な理由だ 」と指摘。「議長は原油価格や中国経済に言及したほか、上昇圧力が高まっているとみら れるインフレさえもさほど重要視しない姿勢を示した」と述べた。 指標10年債 は3/32安。7年債入札の消化後に下げ渋った。利回り は1.825%と前日から1ベーシスポイント(bp)上昇。 朝方発表された3月のADP全米雇用報告は、民間部門雇用者数が20万人増加し、 市場予想の19万4000人増を上回った。2月分は当初の21万4000人増から20 万5000人増に下方修正された。統計を受けて長期債に売りが出たという。 1日に発表される3月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が20万5000人増、失 業率4.9%と予想されている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -5.25 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread -14.75 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -48.50 (-1.50)