〔表〕きょうの投信設定（31日）＝10本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド ２０１６─０３＜為替ヘッジあり＞ ＜愛称：グッド・ブリッジ１６─０３＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：２００億円 設定額：５４億６５６１万円 販売会社：百十四銀行、八十二証券 パインブリッジ米国優先ＲＥＩＴファンド ２０１６─０３（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：各３００億円 設定額：為替ヘッジあり２２億７８２４万円／為替ヘッジなし１億５１２１万円 販売会社：中京銀行 外貨建てニッポン社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６─０３＜愛称：日本のめぐみ１６─０３＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：３００億円 設定額：公表は午後 販売会社：徳島銀行、香川銀行 ディスカバー・アジア・バリュー株式ファンド 日本アジア・アセット・マネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：２６億２９２１万円 販売会社：日本アジア証券 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６─０３（為替ヘッジあり）ＩＩ 大和証券投資信託委託 設定上限額：２００億円 設定額：公表は午後 販売会社：武蔵野銀行 たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：５０億円 設定額：１１１７万円 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券 たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：５０億円 設定額：５億２０００万円 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券 たわらノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：５０億円 設定額：５億０８２１万円 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券 ノーロード世界株式トップフォーカス 日興アセットマネジメント 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券