〔表〕きょうの投信設定（1日）＝10本

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【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６─２０２８年目標型／２０２９─２０３１年目標型 ２０３２─２０３４年目標型／２０３５─２０３７年目標型 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：野村証券 ロボ・ジャパン（円投資型）／（米ドル投資型） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各２０００億円 設定額：── 販売会社：野村証券 インベスコ 世界インカム資産ファンド（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド＜愛称：ぶち債・ちーと株＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社： 西京銀行 ＤＣダイワ・マネー・ポートフォリオ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券 ダイワ・アジアリート・ファンド（年１回決算型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券
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