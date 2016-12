UPDATE 1-アジア通貨動向（31日）＝堅調、米国の早期利上げ観測が後退

(内容を更新しました) [シンガポール 31日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 上昇。月間、四半期ともプラスとなる見通しだ。米金利が早期に追加利上げされるとの観 測が後退し、域内で高利回りを求める動きが強まった。 マレーシアリンギ は7カ月以上ぶり高値。国債が買われる中、3月のリンギ上 昇は7.2%と、ペッグ制が採用されていた1998年9月以来の大きさとなった。ノム ラの通貨ストラテジストはリポートで「マレーシア国債を『アンダーウエート』にしてい る大半の資産運用担当者が、マレーシアへの投資を増やし始めている」と指摘した。 ウォン は約4カ月ぶりの高値を付けた。資金流入が背景とみられ、月間の 上昇は対ドルで8.2%と7年ぶりの大きさだった。四半期では2.5%高。 台湾ドル も上昇し、7カ月ぶり高値。海外金融機関からの需要がみられた。 月間では対ドルで4.0%高と、8年ぶりの大幅上昇になる見通し。株式市場への資金流 入が支援材料。 シンガポールドル は今月、対ドルで4.2%高。2011年10月以来の大 幅上昇を記録した。 豪コモンウェルス銀行(シンガポール)のアジア通貨ストラテジスト、Andy Ji氏は 「アジア通貨は割安感や、米連邦公開市場委員会(FOMC)関係者からのハト派発言を 背景に、堅調地合いを維持するだろう」との見方を示した。 0645GMT(日本時間午後3時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.29 112.43 +0.12 Sing dlr 1.3504 1.3500 -0.03 Taiwan dlr 32.2080 32.425 +0.67 Korean won 1142.66 1150.80 +0.71 Baht 35.23 35.23 -0.00 Peso 46.04 46.03 -0.02 Rupiah 13285 13265 -0.15 Rupee 66.31 66.37 +0.09 Ringgit 3.9230 3.9420 +0.48 Yuan 6.4657 6.4702 +0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.29 120.30 +7.13 Sing dlr 1.3504 1.4177 +4.98 Taiwan dlr 32.208 33.066 +2.66 Korean won 1142.66 1172.50 +2.61 Baht 35.23 36.00 +2.19 Peso 46.04 47.06 +2.22 Rupiah 13285 13785 +3.76 Rupee 66.31 66.15 -0.24 Ringgit 3.9230 4.2935 +9.44 Yuan 6.4657 6.4936 +0.43 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。