米金融・債券市場＝価格上昇、四半期では4年半ぶりの好調な成績

[ニューヨーク 31日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時56分 97*21.50 2.6127% ) 前営業日終値 96*25.00 2.6570% 10年債(指標銘柄 16時49分 98*22.00 1.7704% ) 前営業日終値 98*05.00 1.8300% 5年債(指標銘柄) 16時49分 100*06.75 1.2064% 前営業日終値 99*29.00 1.2690% 2年債(指標銘柄) 15時33分 100*09.50 0.7250% 前営業日終値 100*07.00 0.7650% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 164*14.00 163*15.00 Tノート先物6月限 130*12.50 130*00.50 米金融・債券市場では、国債価格が上昇した。月末で長期債にポートフォリオ調整の 買いが入ったことが追い風となった。また第1・四半期全体では4年半ぶりの好調なパフ ォーマンスとなった。 3月の米雇用統計の発表を翌日に控え、相場は終始、一進一退の展開となったが、午 後に入り上昇基調が強まった。長期債は市場予想を上回る米シカゴ地区購買部協会景気指 数を受けて、一時的に弱含む場面もあった。 3月の米シカゴ地区購買部協会景気指数は53.6と、前月の47.6から上昇した 。生産、新規受注、受注残が増加したことで、予想の50.0も上回った。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「今月は四半期末 が雇用統計の前日と重なったため厄介な状況だった」とし、通常は雇用統計前はリスクを 取りにくいが、月末要因の持ち高調整が追い風となったと述べた。 午後終盤の取引で、10年債 は16/32高。利回りは1.774%と 、5.6ベーシスポイント(bp)低下した。第1・四半期全体では50bpの低下とな り、四半期の低下幅としては2012年第2・四半期以来の大きさとなった。 2年債 は一時0.725%に低下し、1カ月ぶりの水準を記録した。3月 に入り1%の水準に上昇しており、四半期全体では8bp上昇となった。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチが算出する指数によると、第1・四半期の米 国債全体のリターンは3.01%と、2011年第3・四半期以来の好調な成績となった 。 海外リスクに配慮し慎重に利上げを進めるとしたイエレン米連邦準備理事会(FRB )議長の発言以降、短期債利回りは低下傾向にある。緩やかな利上げペースになるとの見 方が強まっているためだ。 TD証券のゴールドバーグ氏は、金利を先行きをめぐり、議長の発言は明らかに不透 明感払しょくの一助になったとしたが、「現在の市場の疑問は、どの程度経済指標に注意 を払うべきかだ」と述べた。 ロイター調査によると、3月の非農業部門雇用者数は20万5000人増、失業率は 4.9%と予想されている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.25 (+2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread -4.00 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -13.75 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -48.25 (+0.25)