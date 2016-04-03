4日の国内・海外経済指標と行事予定

(4月4日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ３月短観の全容（日銀） 0850 ３月短観・企業の物価見通し（日銀） 0850 ３月マネタリーベース（日銀） 1400 財政制度等審議会財政制度分科会 1500 財政資金対民間収支（３月中実績、４月中見込み） 1500 ３月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテ） 1530 経団連会長会見 1740 経済財政諮問会議 1910 石原経済再生相会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月１日（金） 米自動車販売台数 Mar メキシコ：製造業ＰＭＩ Mar 07:00 ポーランド：製造業ＰＭＩ Mar 07:00 ハンガリー：製造業ＰＭＩ Mar 07:30 タイ：外貨準備 w/e 07:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Mar 07:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Mar 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Mar 08:30 英製造業ＰＭＩ Mar 09:00 ユーロ圏失業率（統計局） Feb 12:00 ブラジル：鉱工業生産 Feb 12:30 米雇用統計（労働省） Mar 13:00 ブラジル：製造業ＰＭＩ Mar 13:30 カナダ：製造業ＰＭＩ Mar 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Mar 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Mar 14:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Mar 14:00 米建設支出（商務省） Feb 18:00 ブラジル：貿易収支 Mar ◇イベント 17:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 核安全保障サミット（最終日、ワシントン） ４月３日（日） 豪冬時間 ４月４日（月） 01:30 豪住宅着工許可件数 Feb 01:30 豪小売売上高（連邦統計局） Feb 01:30 豪求人広告 Mar 05:00 インド：製造業ＰＭＩ Mar 07:00 トルコ：ＣＰＩ Mar 08:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Apr 09:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Feb 13:00 シンガポール：製造業ＰＭＩ Mar 14:00 米製造業新規受注（商務省） Feb 14:00 米耐久財受注改定値（商務省） Feb 21:00 韓国：外貨準備 Mar ◇イベント 14:15 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が同連銀主催会合で講演 "A View on Cybersecurity and Financial Stability from the CEO" 23:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会議に参加、「大き過ぎてつぶせない銀行 」の問題について討議 ◇休場 中国、香港〔清明節〕、台湾〔こどもの日〕