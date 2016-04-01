UPDATE 3-〔表〕きょうの投信設定（1日）＝10本、61億5761万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６─２０２８年目標型／２０２９─２０３１年目標型 ２０３２─２０３４年目標型／２０３５─２０３７年目標型 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：合計１８７３万円 ２０２６─２０２８年目標型：１３０７万円 ２０２９─２０３１年目標型：２８８万円 ２０３２─２０３４年目標型：１７８万円 ２０３５─２０３７年目標型：１００万円 販売会社：野村証券 ロボ・ジャパン（円投資型）／（米ドル投資型） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各２０００億円 設定額：円投資型４２億０６３１万円／米ドル投資型１８億８９５５万円 販売会社：野村証券 インベスコ 世界インカム資産ファンド（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：４０００万円 販売会社：三井住友信託銀行 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド＜愛称：ぶち債・ちーと株＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社： 西京銀行 ＤＣダイワ・マネー・ポートフォリオ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：大和証券 ダイワ・アジアリート・ファンド（年１回決算型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：大和証券