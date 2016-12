UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝大半が下落、米雇用統計控え利食い売り

(情報を更新しました) [シンガポール 1日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が下落している。米 雇用統計の発表を控えて、利益確定目的の売りが先行している。しかし、イエレン米連邦 準備理事会(FRB)議長がハト派的なスタンスを示したことを踏まえると、アジア通貨 は目先、上昇の勢いが続く可能性が大きい。 人民元 は軟調に推移している。きょう発表された3月の中国製造業購買担 当者景気指数(PMI)は良好な内容だったが、スタンダード・アンド・プアーズ(S& P)が中国の格付け見通しを「安定的」から「ネガティブ」に引き下げたことが響いた。 外国人投資家のソウル株売りが続くなかで、韓国ウォン も下落。外国為替 当局がウォンの上昇を抑制するため、介入するのではないかとの警戒感が広がっている。 アジア新興国通貨はきょうは下落しているが、1週間の騰落はプラスになる見通し。 1週間の上昇率は、マレーシアリンギ が3.4%でトップ。トムソン・ロイ ターのデータによると、資本流入を背景に、週間上昇率は1月末以来の大きさとなった。 0600GMT(日本時間午後3時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.19 112.57 +0.34 Sing dlr 1.3506 1.3485 -0.16 Taiwan dlr 32.2960 32.282 -0.04 Korean won 1154.00 1143.50 -0.91 Baht 35.13 35.17 +0.11 Peso 46.12 46.07 -0.11 Rupiah 13193 13255 +0.47 Rupee 66.25 66.25 +0.00 Ringgit 3.9020 3.9020 +0.00 Yuan 6.4646 6.4490 -0.24 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.19 120.30 +7.23 Sing dlr 1.3506 1.4177 +4.97 Taiwan dlr 32.296 33.066 +2.38 Korean won 1154.00 1172.50 +1.60 Baht 35.13 36.00 +2.48 Peso 46.12 47.06 +2.04 Rupiah 13193 13785 +4.49 Rupee 66.25 66.15 -0.15 Ringgit 3.9020 4.2935 +10.03 Yuan 6.4646 6.4936 +0.45