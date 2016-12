米金融・債券市場＝短期国債利回り上昇、好調な指標で

[ニューヨーク 1日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 97*29.00 2.6012% ) 前営業日終値 97*16.50 2.6200% 10年債(指標銘柄 17時05分 98*21.00 1.7740% ) 前営業日終値 98*18.00 1.7840% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*04.00 1.2241% 前営業日終値 100*04.25 1.2230% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*08.00 0.7481% 前営業日終値 100*09.00 0.7330% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 164*12.00 164*14.00 Tノート先物6月限 130*09.50 130*12.50 米金融・債券市場は、金融政策予想の動きに敏感とされる、短期国債利回りが上昇し た。 3月の雇用統計や製造業指標が予想を上回り、連邦準備理事会(FRB)が年内に利 上げを行うという見方を支えた。 午後の取引で、2年債利回り は4ベーシスポイント(bp)上昇して0. 772%。 利上げ観測に基づき、利回り曲線がフラット化するなか、より長期の国債に需要が集 まりやすかった。 10年債 価格は変わらず。利回りは1.786%となったが、一時1カ 月ぶり低水準の1.762%、その後取引時間中の高水準、1.814%をつける場面も あった。 米労働省が発表した3月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が21万5000人増 、時間当たり賃金も前月比0.3%伸びた。 米供給管理協会(ISM)が発表した3月の製造業景気指数は51.8と、前月の4 9.5から上昇した。 ただ、こうした好調な指標の一方、イエレンFRB議長が今週、利上げに慎重な見方 を示したことも意識された。 CMEフェドウォッチによると、金利先物市場が織り込む今月中の利上げ確率はほぼ ゼロとなったが、年内の確率は前日の55%から65%に上昇した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread -2.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -12.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -47.00 (+0.75)