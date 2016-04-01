〔表〕3月の米自動車販売台数トップ20車種

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［１日 ロイター］ - ３月の米自動車販売台数の上位２０車種は以下の通り。各社 の発表をまとめたもの。 （単位：台） RANK VEHICLE Mar-16 Mar-15 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 73,884 67,706 +9.1 2 Chevy Silverado-C/K P/U 47,966 45,193 +6.1 3 Ram P/U 44,874 41,595 +7.9 4 Toyota Camry 36,991 40,800 -9.3 5 Nissan Altima 34,856 31,993 +8.9 6 Honda Civic 32,855 26,985 +21.8 7 Toyota Corolla 32,556 35,532 -8.4 8 Honda Accord 30,523 26,018 +17.3 9 Ford Fusion 29,675 29,044 +2.2 10 Toyota RAV4 29,045 25,243 +15.1 11 Hyundai Sonata 28,778 18,340 +56.9 12 Ford Escape 28,521 26,303 +8.4 13 Nissan Rogue 27,713 27,418 +1.1 14 Honda CR-V 26,730 27,618 -3.2 15 Nissan Sentra 26,201 21,277 +23.1 16 Chevrolet Malibu 22,058 16,552 +33.3 17 Ford Explorer 21,605 20,765 +4.0 18 GMC Sierra P/U 21,548 17,395 +23.9 19 Chevrolet Equinox 21,480 24,335 -11.7 20 Ford Focus 18,618 20,497 -9.2
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