〔表〕3月の米自動車販売台数は前年比3.2％増、年率1657万台

［１日 ロイター］ - 主要自動車メーカーが発表した３月の米自動車販売は、前年 同月比３．２％増加し、季節調整済みの年率換算で１６５７万台となった。 年率換算の販売台数は、米商務省が提供した季節調整係数を用いて算出した数字。 16年3月 15年3月 前年同月比（％ ） 自動車販売台数 1,595,483 1,545,802 3.2 乗用車 687,459 730,723 -5.9 小型トラック 908,024 815,079 11.4 主要メーカーの実質販売台数：乗用車および小型トラック AUTOMAKER 16年3月 15年3月 前年同月比（％ ） 1 Ford Motor 254,711 235,929 8.0 2 General Motors 252,128 249,875 0.9 3 Toyota Motor^^ 219,842 225,959 -2.7 4 Fiat Chrysler 213,187 197,261 8.1 5 Nissan^ 163,559 145,085 12.7 6 Honda Motor Co^^^ 138,221 126,293 9.4 7 Hyundai 75,310 75,019 0.4 8 Kia 58,279 58,771 -0.8 9 Subaru 49,285 49,111 0.4 10 BMW 34,795 40,139 -13.3 11 Mercedes/Smart 31,715 32,883 -3.6 12 Volkswagen 26,914 30,025 -10.4 13 Mazda Motor Co 23,396 32,123 -27.2 14 Audi 18,392 17,102 7.5 15 Mitsubishi 11,078 9,764 13.5 16 Jaguar Land Rover 10,866 8,438 28.8 17 Volvo 6,857 5,916 15.9 18 Porsche 4,323 4,291 0.7 TOTAL 1,592,858 1,543,984 3.2 ^インフィニティ部門の販売台数も含む ^^レクサスの販売台数も含む ^^^アキュラの販売台数も含む （注：企業提出データ、およびロイター集計）