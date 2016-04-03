〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越しが4週連続で減少

Investing |
［１日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が１日発表したＩＭＭ通 貨先物の非商業（投機）部門の取組（３月２９日までの１週間）によると、主要６通貨（ 円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドル買い越 し額が、４週連続で減少し、約２年ぶりの低水準となった。 ドルの買い越し額（ＣＦＴＣの発表に基づきロイターが算出）は４６億５０００万ド ルで、前週の５９億１０００万ドルから減少。７週連続で１００億ドルを割り込んだ。 主要６通貨に対するドル指数 は３月に３．７％下落し、昨年４月以降最大の月 間下落率を記録した。 ユーロの売り越しは６万３８１１枚と前週の６万６０５３枚から減少。約１カ月ぶり の低水準となった。 円 29 Mar 2016 week Prior week Long 84,870 82,812 Short 30,483 29,466 Net 54,387 53,346 ユーロ 29 Mar 2016 week Prior week Long 93,726 91,334 Short 157,537 157,387 Net -63,811 -66,053 ポンド 29 Mar 2016 week Prior week Long 38,926 38,526 Short 78,954 76,249 Net -40,028 -37,723 スイスフラン 29 Mar 2016 week Prior week Long 17,932 19,391 Short 13,285 15,205 Net 4,647 4,186 カナダドル 29 Mar 2016 week Prior week Long 28,146 21,807 Short 34,326 36,816 Net -6,180 -15,009 豪ドル 29 Mar 2016 week Prior week Long 77,076 67,931 Short 53,610 49,901 Net 23,466 18,030 メキシコペソ 29 Mar 2016 week Prior week Long 33,005 28,550 Short 73,801 74,246 Net -40,796 -45,696 ニュージーランドドル 29 Mar 2016 week Prior week Long 20,255 19,375 Short 18,381 18,358 Net 1,874 1,017 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目の商品
外国為替フォーラム
トランプラリーの落とし穴
財政拡張が好感されるトランプ相場が来年末まで続くとは考えにくく、ドル円の年足も陰線になると三菱東京ＵＦＪ銀の内田稔氏は予想。 記事の全文
来年の為替動かすビッグ3
２０１７年の為替相場で注目される筆頭人物は、ムニューチン次期米財務長官だとソニーフィナンシャルＨＤの尾河眞樹氏は指摘。 記事の全文