5日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0900 ２月毎月勤労統計 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 １０年利付国債の入札発行 1030 １０年物価連動国債（４月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年利付国債の入札結果 1400 需給ギャップと潜在成長率（日銀） 1515 １０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月４日（月） 07:00 トルコ：ＣＰＩ Mar 08:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Apr 09:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Feb 13:00 シンガポール：製造業ＰＭＩ Mar 14:00 米製造業新規受注（商務省） Feb 14:00 米耐久財受注改定値（商務省） Feb 21:00 韓国：外貨準備 Mar ◇イベント 14:15 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が同連銀主催会合で講演"A View on Cybersecurity and F inancial Stability from the CEO" 21:15 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が記者会見 23:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会議に参加、「大き過ぎてつぶせない銀行 」の問題について討議 ◇休場 中国、香港〔清明節〕、台湾〔こどもの日〕 ４月５日（火） 01:30 豪貿易収支（連邦統計局） Feb 05:30 インド：中銀金利発表 06:00 独鉱工業受注（経済技術省） Feb 07:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Mar 07:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Mar 07:55 独総合ＰＭＩ改定値 Mar 07:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Mar 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Mar 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Mar 08:30 英サービス部門ＰＭＩ Mar 09:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Feb 12:30 米貿易収支（商務省） Feb 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Mar 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Mar 14:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Mar 14:00 米求人労働移動調査（労働省） Feb ◇イベント 00:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Apr 05:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演（香港） 07:30 ラガルドＩＭＦ専務理事とワイトマン独連銀総裁が講演 ◇休場 台湾