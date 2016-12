UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝ウォンが上昇けん引、上値は限定的

(内容を更新しました) [シンガポール 4日 ロイター] - アジア新興国通貨市場で、ウォンが上昇をけ ん引している。1日に発表された3月の米雇用統計は底堅かったものの、米連邦準備理事 会(FRB)のハト派姿勢を変えるほど強くないとの見方が広がり、米ドルには売り圧力 がかかった。 ただ、4日は中国や香港、台湾市場が休場で、商いは薄い。 OCBC銀行(シンガポール)の外為ストラテジスト、エマニュエル・ング氏は「ア ジア通貨は4月の米連邦公開市場委員会(FOMC)まで強含むだろう」との見方を示し た。 ウォンは輸出業者による決済向けの買いが入って上昇。ただ、国内企業が外国人投資 家への配当支払いのためにドル買いを入れるとの見方から、ウォンは上げ幅を縮めた。 マレーシアリンギは対ドルで一時0.8%高となったが、原油安や減産観測の後退を 受けて上げ幅を縮小した。上値抵抗線は1ドル=3.8000―3.8200リンギとみ られる。 0520GMT(日本時間午後2時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.40 111.72 +0.29 Sing dlr 1.3500 1.3504 +0.03 *Taiwan dlr 32.378 32.378 0.00 Korean won 1146.69 1154.20 +0.65 Baht 35.14 35.10 -0.11 Peso 46.025 46.015 -0.02 Rupiah 13152 13155 +0.02 Rupee 66.28 66.26 -0.03 Ringgit 3.8730 3.8915 +0.48 *Yuan 6.4876 6.4876 0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.40 120.30 +7.99 Sing dlr 1.3500 1.4177 +5.01 Taiwan dlr 32.378 33.066 +2.13 Korean won 1146.69 1172.50 +2.25 Baht 35.14 36.00 +2.45 Peso 46.03 47.06 +2.25 Rupiah 13152 13785 +4.81 Rupee 66.28 66.15 -0.19 Ringgit 3.8730 4.2935 +10.86 Yuan 6.4876 6.4936 +0.09 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 *中国・台湾市場は休場