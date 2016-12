米金融・債券市場＝国債利回りやや低下、指標弱くＦＲＢ議長発言意識

[ニューヨーク 4日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時20分 98*02.00 2.5935% ) 前営業日終値 97*17.00 2.6200% 10年債(指標銘柄 16時20分 98*24.50 1.7618% ) 前営業日終値 98*16.00 1.7910% 5年債(指標銘柄) 16時20分 100*06.75 1.2063% 前営業日終値 100*01.25 1.2420% 2年債(指標銘柄) 15時26分 100*08.25 0.7440% 前営業日終値 100*07.00 0.7640% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 164*21.00 164*12.00 Tノート先物6月限 130*15.00 130*09.50 米金融・債券市場は、国債利回りがやや低下、10年債利回り は一時、 1カ月ぶりの低水準を記録した。 製造業などの指標が弱く、世界成長の弱含みが国内経済に及ぼすリスクに懸念を表明 した、イエレン連邦準備理事会(FRB)議長の発言が意識された。 10年債利回りは2ベーシスポイント(bp)低下して1.772%。一時、3月1 日以来の低水準、1.753%をつける場面もあった。 中国市場が休場してこの日の取引は低調、利回りも狭いレンジ内で推移した。 米商務省が4日発表した2月の製造業受注は前月比で1.7%減った。民間設備投資 の先行指標、コア資本財(資本財から国防関連と航空機を除く)の受注は、速報値を大き く上回る減少幅となった。 またFRBが公表した、3月の労働市場情勢指数(LMCI)はマイナス2.1ポイ ントで、2009年6月以来の低水準となった。 ボストン地区連銀のローゼングレン総裁は、先物相場が年内1回の利上げ、または全 く利上げを見込んでいない状況について「驚き」とし、市場の見方は「悲観的過ぎる」可 能性があると発言した。 ただ、市場はイエレン議長発言をより重視する格好となった。 金利先物市場は、4月の利上げ予想はほぼゼロ、年内実施の可能性も低下していると の見方を織り込む。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread -3.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -13.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -47.75 (-0.50)