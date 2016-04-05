6日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 ２月景気動向指数 1400 信託協会長会見 決算：パルコ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月５日（火） 07:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Mar 07:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Mar 07:55 独総合ＰＭＩ改定値 Mar 07:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Mar 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Mar 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Mar 08:30 英サービス部門ＰＭＩ Mar 09:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Feb 12:30 米貿易収支（商務省） Feb 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Mar 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Mar 14:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Mar 14:00 米求人労働移動調査（労働省） Feb ◇イベント 00:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Apr 05:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演（香港） 07:30 ラガルドＩＭＦ専務理事とワイトマン独連銀総裁が講演 ◇休場 台湾 ４月６日（水） 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（財新） Mar 06:00 独鉱工業生産（経済技術省） Feb 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e ６─７日 中国：外貨準備（中国人民銀行） Mar ◇イベント 16:20 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が米および地方経済の見通し・金融政策について講演 18:00 ３月１５─１６日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 21:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が記者懇談 22:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がHomer Jones Memorial Lectureのイベントであいさつ ◇休場 タイ〔チャクリ王朝記念日〕