UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝大半が下落、原油安がリスク心理に冷水

(内容を更新しました) [シンガポール 5日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が下 落。原油安がリスク心理に冷水を浴びせた。米利上げに関する米連邦準備理事会(FRB )関係者からの発言内容はまちまちとなっており、投資心理に前向きな影響をもたらす結 果になっていない。 マレーシアリンギ とインドネシアルピア は、世界で商品通貨が下落 したのにつれ安した。原油価格は、供給過剰に対する根強い懸念から下げ幅を拡大した。 ウォンは他のアジア通貨をアンダーパフォーム。一時1.1%安と、3月29日以来 1週間ぶり安値となった。海外投資家が韓国株の売りを出した。国内輸出業者によるドル 買いもみられるという。トレーダーは「市場参加者はドルのショートカバーを急いでおり 、1ドル=1150ウォン近辺でドル買いを入れている。1160ウォン台もあり得る」 と話した。 東部証券(ソウル)の外為・債券アナリスト、ユナ・パーク氏は「典型的なリスクオ フ相場になっている」と指摘。「原油安により、新興国資産への利益確定売りに拍車がか かった。一段の調整局面を予想している」と述べた。 インドルピー は上昇したものの、中銀がこの日主要政策金利のレポレートを 6.75%から25ベーシスポイント(bp)引き下げ6.50%としたのを受けて、上 げ幅を縮めた。レポレートは過去5年余りで最低水準となった。 0550GMT(日本時間午後2時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.80 111.37 +0.51 Sing dlr 1.3560 1.3520 -0.29 *Taiwan dlr 32.378 32.378 0.00 Korean won 1154.80 1146.10 -0.75 Baht 35.33 35.27 -0.17 Peso 46.170 46.100 -0.15 Rupiah 13205 13165 -0.30 Rupee 66.13 66.26 +0.10 Ringgit 3.9170 3.9020 -0.38 Yuan 6.4698 6.4876 +0.28 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 110.80 120.30 +8.57 Sing dlr 1.3560 1.4177 +4.55 Taiwan dlr 32.378 33.066 +2.13 Korean won 1154.80 1172.50 +1.53 Baht 35.33 36.00 +1.90 Peso 46.17 47.06 +1.93 Rupiah 13205 13785 +4.39 Rupee 66.13 66.15 +0.03 Ringgit 3.9170 4.2935 +9.61 Yuan 6.4698 6.4936 +0.37 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 *台湾市場は休場