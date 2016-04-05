〔需給情報〕日経225は野村が売り越しトップ＝5日先物手口

［東京 ５日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中） によると、５日の市場では、日経２２５期近で野村が売り越しトップ、ニューエッジが買 い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近では、ＵＢＳが売り越しトップ、メリルリンチが買い越しトッ プとなった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年04月05日 16年06月限 売り 買い 差し引き 野村 6563 2909 -3654 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 4421 3341 -1080 大和 912 0 -912 岡三 748 0 -748 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 4865 4415 -450 みずほ証券 914 830 -84 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1608 1540 -68 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 881 850 -31 豊 1061 1039 -22 IB証券 730 783 53 SMBC日興 700 764 64 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1215 1285 70 松井 697 786 89 ﾄﾞｲﾂ 1609 1731 122 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1008 1233 225 楽天 971 1337 366 SBI証 1952 2391 439 日産 763 1410 647 ﾌｨﾘｯﾌﾟ 0 774 774 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 0 939 939 ABNｸﾘｱ 19009 20636 1627 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 4868 6519 1651 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年04月05日 16年09月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 415 381 -34 SBI証 12 3 -9 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 26 22 -4 ﾏﾈｯｸｽ 11 9 -2 HSBC 1 0 -1 大和 1 1 0 GMOｸﾘｯｸ 3 4 1 岩井ｺｽﾓ 1 2 1 日産 1 2 1 三京 0 1 1 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 0 1 1 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1 2 1 岡三 0 1 1 光世 0 1 1 ﾌｨﾘｯﾌﾟ 0 1 1 楽天 1 5 4 証券ｼﾞｬﾊﾟﾝ 0 6 6 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 12 21 9 松井 72 94 22 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年04月05日 16年04月限 売り 買い 差し引き 三菱UFJM 5007 350 -4657 SBI証 5185 4841 -344 IB証券 660 349 -311 楽天 4223 3940 -283 松井 743 496 -247 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 913 711 -202 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1412 1241 -171 だいこう 426 308 -118 日産 295 194 -101 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 81 0 -81 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 674 626 -48 大和 121 82 -39 光世 30 0 -30 GMOｸﾘｯｸ 449 437 -12 岩井ｺｽﾓ 90 86 -4 岡三 53 62 9 ﾏﾈｯｸｽ 1091 1135 44 立花 0 53 53 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 8224 8654 430 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 0 1000 1000 ABNｸﾘｱ 17987 19713 1726 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 6093 9436 3343 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年04月05日 16年05月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 1073 513 -560 GMOｸﾘｯｸ 47 25 -22 楽天 470 454 -16 岡三 13 2 -11 岩井ｺｽﾓ 6 1 -5 広田 4 0 -4 ｴｲﾁ ｴｽ 4 1 -3 だいこう 8 8 0 日産 0 4 4 立花 15 20 5 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 26 36 10 大和 27 46 19 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 412 452 40 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 1 41 40 松井 94 137 43 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 218 269 51 ﾏﾈｯｸｽ 122 196 74 SBI証 268 407 139 IB証券 88 284 196 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年04月05日 16年06月限 売り 買い 差し引き UBS 3653 731 -2922 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 3869 2665 -1204 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 1825 1071 -754 三菱UFJM 965 494 -471 みずほ証券 1446 1002 -444 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 307 0 -307 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1823 1631 -192 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 3139 2993 -146 野村 2049 1908 -141 SMBC日興 617 514 -103 岡三 309 323 14 IB証券 539 615 76 大和 429 549 120 SBI証 0 354 354 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 2671 3034 363 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 3033 3438 405 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 601 1016 415 ﾄﾞｲﾂ 707 1288 581 ABNｸﾘｱ 17442 18171 729 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 4637 5962 1325 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 6290 8668 2378 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年04月05日 2016年09月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず