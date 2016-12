UPDATE 1-米金融・債券市場＝30年債利回り2月終盤以来の低水準、軟調な指標受け

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 5日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*03.50 2.5427% 前営業日終値 97*22.50 2.6110% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*04.50 1.7201% 前営業日終値 98*19.50 1.7790% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*12.00 1.1723% 前営業日終値 100*04.00 1.2240% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*09.75 0.7200% 前営業日終値 100*08.00 0.7480% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 166*07.00 164*21.00 Tノート先物6月限 130*26.50 130*15.00 米金融・債券市場は国債利回りが低下。欧米の経済指標が軒並み軟調な内容となった ことで成長見通しが悪化し、安全資産とされる国債への需要が高まる中、長期債利回りは 一時1カ月ぶりの低水準を更新した。 指標10年債 利回りは一時約6ベーシスポイント(bp)低下し、1. 717%。ロイターのデータによると、3月1日以来の低水準となる。 30年債 利回りも2.537%と、2月24日以来の低水準をつけた。 米アトランタ地区連銀の経済予測モデル「GDPナウ」によると、第1・四半期の米 国内総生産(GDP)伸び率は0.4%となる見通しで、前回見通しの0.7%から下方 修正された。 調査会社オートデータがまとめた3月の米自動車販売が前年同月比3.2%増の16 0万台と、市場予想の約7%増を大きく下回ったことや、2月の米製造業受注が前月比1 .7%減と前月からマイナスに転じたことが背景。 朝方発表された2月の貿易赤字も前月比2.6%拡大し、市場予想を超える規模とな った。 また、オーバーナイト取引時間に発表された3月のユーロ圏総合購買担当者景気指数 (PMI)改定値は53.1で、13カ月ぶり低水準だった2月の53.0からほぼ横ば いとなった。とりわけドイツが8カ月ぶりの低水準となったことを受け、リスク回避の動 きが強まった。 アクション・エコノミクスのグローバル市場ストラテジスト、マイケル・ワレス氏は 「懸念が総じて高まっている」と指摘。さらに、パナマの法律事務所から流出した機密の 金融取引文書「パナマ文書」で、タックスヘイブン(租税回避地)を利用した資産隠し疑 惑が浮上していたアイスランドのグンロイグソン首相が辞任を表明したことや、世界の成 長が脆弱とするラガルド国際通貨基金(IMF)専務理事の発言、米決算シーズンをめぐ る懸念なども、リスク選好度を低下させる要因となり、「すでに堅調な地合いとなってい た債券相場への追い風になった」と指摘した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -3.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -13.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -47.25 (+0.75)