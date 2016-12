UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝リンギが上昇を主導、原油相場反発受け

(内容を更新しました) [シンガポール 6日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、マレーシアリン ギが上昇を主導している。原油相場の反発が、アジア株を含むリスク資産の価格回復につ ながった。 リンギ は、マレーシアの2月貿易統計で輸出が前年比6.7%増と、市場予 想を大幅に上回る伸びとなったことが買い材料。ザラ場で1米ドル=3.8950リンギ に上昇する場面もあった。 ウォン はいったん下落したものの、外国人投資家が韓国株を買い越したこ とを受けて通貨も上昇に転じた。輸出業者の決済需要でウォンが買われ、オフショアファ ンドによるウォンの買い戻しにつながった。ただ、外国人株主に対する配当支払いのため の米ドル需要も予想されている。 米商務省が5日に発表した2月の貿易収支の赤字額は、前月比2.6%増の470億 6000万ドルと市場予想の462億ドルを上回り、第1・四半期の経済成長がさらに鈍 化したことを示唆。同日に国際通貨基金(IMF)のラガルド専務理事は、世界経済の下 振れリスクに警戒感を表明した。 ただ、アジア通貨は原油先物価格の上昇を材料視。17日開催の産油国会合で生産量 凍結が決まることを期待している。 メイバンク(シンガポール)のシニア為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン 氏は「産油国会合までに短期的な雑音が発生する可能性には慎重になっており、米ドル買 い/アジア通貨売りにつながるかもしれない」と予想。「ただ、一時的な動きになる見通 しで、米ドル/アジア通貨のショートポジションを積み上げる好機になるだろう」と述べ た。 0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.31 110.35 +0.04 Sing dlr 1.3533 1.3552 +0.14 Taiwan dlr 32.470 32.378 -0.28 Korean won 1154.17 1155.10 +0.08 *Baht 35.30 35.30 0.00 Peso 46.205 46.260 +0.12 Rupiah 13213 13215 +0.02 Rupee 66.63 66.46 -0.26 Ringgit 3.9100 3.9245 +0.37 Yuan 6.4768 6.4756 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 110.31 120.30 +9.06 Sing dlr 1.3533 1.4177 +4.76 Taiwan dlr 32.470 33.066 +1.84 Korean won 1154.17 1172.50 +1.59 Baht 35.30 36.00 +1.98 Peso 46.21 47.06 +1.85 Rupiah 13213 13785 +4.33 Rupee 66.63 66.15 -0.72 Ringgit 3.9100 4.2935 +9.81 Yuan 6.4768 6.4936 +0.26 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 *タイ市場はチャクリ王朝記念日で休場。