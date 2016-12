米金融・債券市場＝国債利回り上昇、原油・株高で

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 98*07.00 2.5859% ) 前営業日終値 99*00.00 2.5480% 10年債(指標銘柄 17時03分 98*25.50 1.7584% ) 前営業日終値 99*02.50 1.7270% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*07.25 1.2030% 前営業日終値 100*10.25 1.1840% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*08.50 0.7397% 前営業日終値 100*09.50 0.7240% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 165*11.00 166*07.00 月限 Tノート先物6 130*22.00 130*26.50 月限 米金融・債券市場は、国債利回りが上昇した。 原油や株式相場が反発して、安全資産とされる国債を売る動きにつながり、償還期間 が長めの債券利回りが上昇を主導した。 10年債 は直近で9/32安。利回りは1.760%、前日には1カ月 ぶり低水準をつけていた。 米原油先物 が5%上昇したほか、北海ブレント先物 も4.8%高とな った。 3月15─16日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨公表前は先物市 場で国債の売りが殺到、利回りは取引時間中の高水準をつけた。 ところが市場関係者によると、議事要旨公表後、債券利回りは上昇したものの、上げ 幅をやや縮小した。 議事要旨によると、FOMCは4月利上げなどを討議したが、参加者数人が、米経済 に対するリスクが高まるなか、4月に利上げを行えば、「適切とは思えない緊急性を示唆 することになる」との認識を示した。 ケンブリッジ・グローバル・ペイメンツ(トロント)のシニア市場アナリスト、スコ ット・スミス氏は、議事要旨がややタカ派の傾向を示したことを踏まえれば、債券利回り の上昇は見通せたと指摘する。 その上で、FOMCの政策決定や、イエレン連邦準備理事会(FRB)議長発言後の 数週間は、国際情勢を取り巻く不透明感を踏まえた、慎重、悲観的な金利見通しのみが材 料視され、米債券利回りはやや低下していたと話した。 また市場では、利回り上昇はテクニカルな修正との見方も聞かれた。10年債利回り が長期移動平均を大きく下回っているほか、ロイターデータによると、このほど四半期の 低下幅としては、2012年3━6月期以来の大きさを記録したことが背景にある。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -3.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -13.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -47.00 (+0.50)