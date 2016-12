UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝総じて堅調、リンギはほぼ8カ月ぶり高水準

(内容を追加しました) [シンガポール 7日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて 堅調。米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で、追加利上げに慎 重な意見があったことが明らかになったことが背景。 マレーシアリンギ は原油相場にも支援され1%超上昇し、 ほぼ8カ月ぶりの高水準。 タイバーツ も上昇。休場だった前日にドルが下落したこと から、ドルポジションを圧縮する動きが出ている。 FOMC議事要旨を受け、4月の利上げ観測が後退。 「特に4月のFOMC開催前は」アジア新興国通貨が上昇するとの 見方をスコシア銀行(香港)のストラテジストが示した。 また、来週発表される中国の経済指標発表について、経済安定化の 兆候を示す可能性があると述べた。 0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.86 109.79 +0.85 Sing dlr 1.3481 1.3471 -0.07 Taiwan dlr 32.413 32.442 +0.09 Korean won 1152.10 1156.10 +0.35 Baht 35.16 35.31 +0.43 Peso 46.145 46.200 +0.12 Rupiah 13180 13220 +0.30 Rupee 66.42 66.66 +0.36 Ringgit 3.8890 3.9195 +0.78 Yuan 6.4648 6.4819 +0.26 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.86 120.30 +10.51 Sing dlr 1.3481 1.4177 +5.16 Taiwan dlr 32.413 33.066 +2.01 Korean won 1152.10 1172.50 +1.77 Baht 35.16 36.00 +2.39 Peso 46.15 47.06 +1.98 Rupiah 13180 13785 +4.59 Rupee 66.42 66.15 -0.40 Ringgit 3.8890 4.2935 +10.40 Yuan 6.4648 6.4936 +0.45