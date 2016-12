米金融・債券市場＝国債利回り2月以来の低水準、成長懸念再燃で

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時42分 99*21.50 2.5156% 柄) 前営業日終値 98*09.00 2.5830% 10年債(指標銘柄 16時42分 99*13.00 1.6906% ) 前営業日終値 98*27.00 1.7530% 5年債(指標銘柄 16時42分 100*17.50 1.1367% ) 前営業日終値 100*08.00 1.1980% 2年債(指標銘柄 15時51分 100*11.25 0.6957% ) 前営業日終値 100*08.50 0.7400% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 167*00.00 165*11.00 限 Tノート先物6月 131*08.00 130*22.00 限 米金融・債券市場は、国債利回りがおおむね低下し、2月終盤以来の水準をつけた。原油安のほか、世 界経済成長の鈍化懸念が再燃し、リスク回避の動きが広がった。 10年債 は17/32高。利回りは1.696%と2月24日以来の低水準で、前日終盤 から5ベーシスポイント(bp)超低下した。 償還期間が異なる債券利回り も大半が6週間ぶりの低水準 を記録した。 30年債 価格は1ポイント超上昇、利回りは2.517%に低下した。 前日公表された、3月開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨からは、世界景気減速に対処 する、連邦準備理事会(FRB)の能力が限られることへの懸念が浮かび上がった。 エバーコアISIのストラテジスト、スタン・シップリー氏は、市場は議事要旨の内容を消化中と指摘 。「FOMCが世界的な懸念に基づき、これまで以上にハト派色を強めたことは、議事要旨から明らかだ」 と話した。 フェデラルファンド(FF)金利先物市場が織り込む、今月の利上げ確率はほぼゼロで、6月14━1 5日の会合以降に利上げを行う可能性があるとみられている。欧州連合(EU)離脱の是非を問う、英国の 国民投票直前というタイミングだ。 シップリー氏は市場変動要因が非常に多く、安全資産に再び需要が向かいやすいとの見方を示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -2.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -13.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -47.00 (unch)