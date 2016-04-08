〔マーケットアイ〕金利：日銀が買い入れを通告、短国1.75兆円、長国4700億円

［東京 ８日 ロイター］ -

＜１０：１４＞ 日銀が買い入れを通告、短国1.75兆円、長国4700億円

日銀は午前１０時１０分の金融調節で、国庫短期証券（ＴＢ）と長期国債の買い入れを通告した。ＴＢの買入予定額は１兆７５００億円。長期国債は「残存１年以下」（買入予定額７００億円）、「同１０年超２５年以下」（同２２００億円）、「同２５年超」（同１８００億円）が対象で、総額４７００億円。

国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月６月限は１５１円６０銭付近で推移している。

＜０９：０５＞ 国債先物が反発で寄り付く、リスク回避ムード

国債先物中心限月６月限は、前営業日比１２銭高の１５１円５０銭と反発して寄り付いた。前日の海外市場で、円高・株安・債券高とリスク回避ムードが強まったことを受けて買いが先行した。現物は閑散。

市場では「国債先物は今週、１日の出来高が低水準にとどまっており、様子見ムードも強い。きょう予想される日銀買い入れの結果を受けて、午後の相場が上下する展開になるのではないか」（証券）との見方が出ている。

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(星裕康)