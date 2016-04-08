［東京 ８日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 08 April, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 00:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演（現地時間７日） 12:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が経済について講演 ◇休場 インド
Sunday, 10 April, 2016----------------------------------------
Ｇ７外相会合（広島、１１日まで） ペルー大統領選挙
Monday, 11 April, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1330 日本：生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1515 日本：黒田日銀総裁あいさつ（信託大会）
●海外● ◇イベント 06:30 グリア経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）事務総長が記者会見で日本経済に関する提案を公表（東京） 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 Tuesday, 12 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：３月貸出・預金動向（日銀） 1030 日本：１０年物価連動国債の入札発行 1030 日本：５年利付国債（４月債）の発行予定額等 1245 日本：１０年物価連動国債の入札結果 1500 日本：３月工作機械受注 1515 日本：１０年物価連動国債の第II非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 06:00 ３月中国自動車販売（ＣＡＡＭ） 17:00 米財務省３年債入札 13:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 19:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が米金融政策と世界経済見通しについて講演 20:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演"Economic Leadership in an Uncertain World" Wednesday, 13 April, 2016---------------------------------------- 0850 日本：３月マネーストック（日銀） 0850 日本：３月企業物価指数（日銀） 1030 日本：原田審議委員、山口で講演（日銀） 1400 日本：原田審議委員、山口で記者会見（日銀） 1500 日本：４月投信概況
●海外● ◇イベント 13:00 ＩＭＦ金融安定報告書 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 米地区連銀経済報告 韓国総選挙 ◇休場 韓国〔総選挙〕、タイ〔水かけ祭〕 Thursday, 14 April, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1030 日本：２０年利付国債（４月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1500 日本：３月マンション発売（不動産経済研究所） 1515 日本：３０年利付国債の第II非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 00:00 シンガポール：半期に一度の金融政策決定会合 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Apr 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Apr 14:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がディスカッションに参加"Federal Reserve Perspective," 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札
◇休場 タイ〔水かけ祭〕、インド Friday, 15 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀が金融安定報告書公表 16:30 エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が現在の経済情勢と金融政策について講演 国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀総会（ワシントン、１７日まで） ◇休場 タイ〔水かけ祭〕、インド
Saturday, 16 April, 2016----------------------------------------
国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀総会（ワシントン）
Sunday, 17 April, 2016----------------------------------------
国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀総会（ワシントン最終日）
Monday, 18 April, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 23:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演
Tuesday, 19 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 13:30 豪中銀総裁が講演（ニューヨーク） ◇休場 インド
Wednesday, 20 April, 2016---------------------------------------- 1600 日本：３月のコンビニ売上高 Thursday, 21 April, 2016---------------------------------------- 0850 日本：主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀）
●海外● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 15:00 米財務省２年債・５年債・７年債・変動金利２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ◇休場 ブラジル Friday, 22 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1330 日本：２月第３次産業活動指数
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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