UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝総じて下落、リスク志向が後退

(情報を更新しました) [シンガポール 8日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて下落。市場ではリ スク志向が後退しており、最近の円高を受けキャリートレードが巻き戻される可能性も懸 念されている。 マレーシアリンギ が約1週間ぶりの安値をつけ、市場の下げを主導。同通貨 はアジア通貨の中で今年最も高い上昇率を記録しており、オーバーナイトでの原油価格の 下落を受けて利食い売りが出た。 人民元 も小幅に下落。3月の外貨準備高が昨年11月以来初めて増加に転 じたものの、市場はすでに織り込み済みとトレーダーらは指摘している。 円は8日、相場上昇に対し警告を発した当局者発言を受けて下落したが、全般的に弱 いドルに対し引き続き堅調に推移すると見られている。 サムスン・フューチャーズの調査部門責任者は「日本の緩和政策は機能しなくなると の見方から、基本的に市場には警戒感が漂っている」と指摘。 「円高は日本株に打撃を与え、リスク資産全般を押し下げている」と語った。 リンギは週間でも0.8%安と市場の下げを主導。前週までは5週連続で上昇してい た。 インドルピー は週間で0.3%下落。同国中銀は今週、政策金利を約5年ぶ りの低水準に引き下げた。 フィリピンペソも週間で0.3%安。過去4営業日に国内株式市場で海外投資家の売 り越しが続いた。 台湾ドル は0.2%安、タイバーツ は0.1%安。 投資家は、貿易統計やインフレデータなど来週発表される中国の主要経済指標待ちと なっている。 SEB(シンガポール)のアジア戦略担当責任者は「データで経済状況の改善が示さ れるまで、リスク選好度が高まるのは難しいだろう」と指摘した。 14日に予定されるシンガポール金融管理局(MAS)の金融政策決定会合も注目さ れる。 0630GMT(日本時間午後3時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.67 108.19 -0.44 Sing dlr 1.3490 1.3527 +0.27 Taiwan dlr 32.434 32.402 -0.10 Korean won 1152.20 1151.40 -0.07 Baht 35.13 35.18 +0.14 Peso 46.155 46.100 -0.12 Rupiah 13135 13155 +0.15 Rupee 66.47 66.47 +0.00 Ringgit 3.9220 3.9110 -0.28 Yuan 6.4785 6.4728 -0.09 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.67 120.30 +10.70 Sing dlr 1.3490 1.4177 +5.09 Taiwan dlr 32.434 33.066 +1.95 Korean won 1152.20 1172.50 +1.76 Baht 35.13 36.00 +2.48 Peso 46.16 47.06 +1.96 Rupiah 13135 13785 +4.95 Rupee 66.47 66.15 -0.48 Ringgit 3.9220 4.2935 +9.47 Yuan 6.4785 6.4936 +0.23 *インド市場は休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。