〔需給情報〕日経225はみずほ証券が買い越しトップ＝8日先物手口

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［東京 ８日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中） によると、８日の市場では、日経２２５期近でドイツが売り越しトップ、みずほ証券が買 い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近では、ゴールドマンが売り越しトップ、メリルリンチが買い越 しトップとなった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年04月08日 16年06月限 売り 買い 差し引き ﾄﾞｲﾂ 1692 0 -1692 ABNｸﾘｱ 26454 25236 -1218 大和 1071 0 -1071 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 7394 6345 -1049 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 5661 4647 -1014 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 1004 0 -1004 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 987 0 -987 日産 2466 1829 -637 GMOｸﾘｯｸ 1681 1277 -404 楽天 3032 2755 -277 松井 1259 1153 -106 岡三 1249 1161 -88 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1849 1818 -31 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 985 954 -31 豊 1520 1506 -14 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1469 1612 143 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1840 2017 177 SBI証 3369 3666 297 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 3526 4443 917 ﾏﾈｯｸｽ 0 1183 1183 野村 2745 3966 1221 SMBC日興 0 1277 1277 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 0 2029 2029 みずほ証券 0 3072 3072 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年04月08日 16年09月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 195 55 -140 ABNｸﾘｱ 497 396 -101 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 85 0 -85 松井 56 29 -27 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 21 11 -10 楽天 18 10 -8 GMOｸﾘｯｸ 4 0 -4 岩井ｺｽﾓ 5 2 -3 ﾌｨﾘｯﾌﾟ 1 0 -1 HSBC 6 6 0 光世 3 3 0 ﾏﾈｯｸｽ 3 3 0 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 0 1 1 岡三 0 2 2 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 2 5 3 SBI証 15 21 6 日産 0 17 17 三菱UFJM 0 350 350 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年04月08日 16年05月限 売り 買い 差し引き 楽天 5307 4710 -597 ﾏﾈｯｸｽ 1352 986 -366 SBI証 3726 3363 -363 ABNｸﾘｱ 25022 24707 -315 松井 924 630 -294 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1441 1294 -147 だいこう 395 311 -84 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 579 505 -74 GMOｸﾘｯｸ 671 635 -36 大和 101 70 -31 ｴｲﾁ ｴｽ 15 0 -15 立花 57 45 -12 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 21 26 5 岩井ｺｽﾓ 54 60 6 岡三 46 57 11 光世 0 50 50 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 9010 9085 75 IB証券 743 854 111 日産 123 253 130 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 6147 7100 953 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 551 1544 993 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年04月08日 16年06月限 売り 買い 差し引き ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 85568 77394 -8174 楽天 28663 22739 -5924 SBI証 42375 37383 -4992 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 14592 11501 -3091 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 8455 6174 -2281 松井 47088 44897 -2191 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 13270 11184 -2086 ﾏﾈｯｸｽ 9268 7913 -1355 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 6617 5800 -817 みずほ証券 7788 7268 -520 大和 5574 5071 -503 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 4412 3953 -459 GMOｸﾘｯｸ 14106 13650 -456 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 28924 28519 -405 岡三 10215 10422 207 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 3820 4924 1104 野村 2694 5108 2414 日産 7536 11584 4048 ABNｸﾘｱ 283685 295340 11655 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 83795 96118 12323 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年04月08日 16年06月限 売り 買い 差し引き ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 2893 1144 -1749 みずほ証券 2571 929 -1642 野村 2498 1697 -801 SMBC日興 1209 596 -613 三菱UFJM 465 0 -465 UBS 1115 674 -441 IB証券 436 0 -436 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 2985 2593 -392 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 2487 2178 -309 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 562 380 -182 豊 429 429 0 日産 497 525 28 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 5624 5766 142 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 3117 3293 176 岡三 0 272 272 ABNｸﾘｱ 20828 21163 335 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 1613 2058 445 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 4138 4623 485 ﾄﾞｲﾂ 570 1159 589 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 780 1944 1164 大和 0 1429 1429 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 10775 13575 2800 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年04月08日 16年09月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず
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