米金融・債券市場＝利回り上昇、原油高・ＦＲＢ議長発言などで

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*30.50 2.5502% 前営業日終値 99*22.00 2.5150% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*05.50 1.7167% 前営業日終値 99*13.50 1.6890% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*15.00 1.1527% 前営業日終値 100*17.00 1.1400% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*11.00 0.6989% 前営業日終値 100*11.25 0.6960% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 166*06.00 167*00.00 Tノート先物6月限 131*01.00 131*08.00 米金融・債券市場では、前日約6週間ぶりの低水準に落ち込んだ国債利回りが上昇し た。原油高のほか、米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長が前日の取引終了後に行 なわれた討論会で一段の利上げが正当化されるとの見解を示し、資金がリスク資産に流れ たことなどが背景。 ただ週間ベースでは国債利回りは低下し、なかでも30年債利回りは4週間連続の低 下となった。 終盤の取引で10年債 は8/32安、利回りは約3ベーシスポイント( bp)上昇の1.716%となっている。同利回りは前日は2月24日以来の低水準をつ けていた。 30年債 は23/32安、利回りは3bp上昇の2.549%で推移し ている。 ソシエテ・ジェネラルの米国金利戦略部門責任者、スバドラ・ラジャッパ氏は「この 日の取引ではさまざまな要因がさまざまな方向から絡み合っていたが、相場を動かした最 大の要因は原油高だった」と指摘。原油先物は欧米で好調な経済指標が発表されたことを 受け、この日の取引で約6%上昇している。 前日の討論会でイエレン議長は「米経済は満足のいく形で進展し続けてきた」とし、 昨年12月の利上げ時に予想していた通りになっていると指摘。「金融政策は緩和的だが 、緩やかな利上げが適切になると考えている」と述べた。 このほか麻生太郎財務相は8日の閣議後会見で、為替市場の動向に関し「一方向に偏 った動きが見られるのは確かだ」とした上で、「場合によっては必要な措置を取る」と指 摘。為替介入については「答えない」としながらも、「急速な円高も円安も望ましくない 。為替は安定しているのが望ましい」と強調した。 BNYメロン傘下の投資会社、スタンディシュの副首席投資責任者、ラマン・スリバ スタバ氏は、「これまでは中国が主に注目の的になっていたが、最近では日本が注目され ている」と指摘。「日本国債、および円相場のボラティリティーが高まっているが、こう したボラティリティーの一部は他のフィクストインカム市場にも伝播している」と述べた 。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread -1.00 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -12.00 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -45.25 (+2.00)