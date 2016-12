UPDATE 1-アジア通貨動向（11日）＝軟調なドルに対し上昇、ウォンは1週間ぶり高値

(情報を更新しました) [シンガポール 11日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は 、全般的に軟調なドルに対し上昇。中国の経済指標でデフレ圧力が緩和 しつつある兆候が示されたことも支援材料となっている。 韓国ウォン は0.8%高の1ドル=1145.0ウォン と、4月1日以来約1週間ぶりの高値をつけた。国内企業が海外株主に 支払う配当に関連したドル需要を見込んだ売りが一時出ていたが、需要 がそれほど強くなかったことから切り返した。 マレーシアリンギ は8カ月ぶりの高値近辺。原油価格の上 昇に追随しているほか、メディア報道を受けて債券市場に中国から資金 が流入するとの期待が高まったことにも支援されている。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリストは「アジア通貨は軟調 なドルと原油価格の安定化に支えられている」と指摘した。 ただ、円 の上昇を踏まえ、キャリートレードの巻き戻しにつ ながる可能性から、アジア通貨が一段高になるかどうかについては慎重 な見方を示した。 英国が欧州連合(EU)から離脱する可能性に言及し「ブレグジッ トなど世界情勢をめぐる懸念がある中、リスク志向の後退から資金流入 が細る可能性もある。アジア通貨は第2・四半期には弱含むかもしれな い」と語った。 0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.87 108.08 +0.19 Sing dlr 1.3455 1.3500 +0.33 Taiwan dlr 32.364 32.450 +0.27 Korean won 1145.80 1153.80 +0.70 Baht 35.05 35.11 +0.17 Peso 46.080 46.135 +0.12 Rupiah 13130 13140 +0.08 Rupee 66.38 66.47 +0.14 Ringgit 3.8810 3.9025 +0.55 Yuan 6.4662 6.4680 +0.03 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.87 120.30 +11.52 Sing dlr 1.3455 1.4177 +5.37 Taiwan dlr 32.364 33.066 +2.17 Korean won 1145.80 1172.50 +2.33 Baht 35.05 36.00 +2.71 Peso 46.08 47.06 +2.13 Rupiah 13130 13785 +4.99 Rupee 66.38 66.15 -0.34 Ringgit 3.8810 4.2935 +10.63 Yuan 6.4662 6.4936 +0.42 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。