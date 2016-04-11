再送-12日の国内・海外経済指標と行事予定

* 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 (閣議の時間を追加しました。) ●国内経済・指標関係 0850 ３月貸出・預金動向（日銀） 0945 閣議、閣議後会見 1030 ５年利付国債（４月債）の発行予定額等 1030 １０年物価連動国債の入札発行 1245 １０年物価連動国債の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1500 ３月工作機械受注 1515 １０年物価連動国債の第II非価格競争入札結果 東証１部指定 サイバーコム 東証２部から 決算：高島屋 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月１１日（月） 11-20Apr : 対中国海外直接投資（商務省） Mar 11-15Apr 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Mar 11-15Apr 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Mar 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Mar ◇イベント 06:30 グリア経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）事務総長が記者会見で日本経済に関する提案を公表（東京 ） 13:25 ダドリー米ＮＹ連銀総裁、コミュニティ開発セミナーで講演 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答セッションに参加 米大統領とＦＲＢ議長が会談（経済情勢などテーマ） ◇決算予定 アルコア ４月１２日（火） 06:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Mar 06:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Mar 08:30 英生産者物価指数（国立統計局） Mar 08:30 英消費者物価指数（国立統計局） Mar 10:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Mar 12:30 米輸出入物価（労働省） Mar 18:00 米財政収支（財務省） Mar ◇イベント 06:00 ３月中国自動車販売（ＣＡＡＭ） 13:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 13:00 ＩＭＦ世界経済見通し（ＷＥＯ） 17:00 米財務省３年債入札 19:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が米金融政策と世界経済見通しについて講演 20:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演"Economic Leadership in an Uncertain World"