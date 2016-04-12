13日の国内・海外経済指標と行事予定

* 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 国際金融経済分析会合 0850 ３月マネーストック（日銀） 0850 ３月企業物価指数（日銀） 0900 森金融庁長官講演 1030 原田日銀審議委員講演（下関市） 1400 原田日銀審議委員会見（下関市） 1500 ４月投信概況 決算：ローソン、イオン ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月１２日（火） 06:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Mar 06:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Mar 08:30 英生産者物価指数（国立統計局） Mar 08:30 英消費者物価指数（国立統計局） Mar 10:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Mar 12:30 米輸出入物価（労働省） Mar 18:00 米財政収支（財務省） Mar ◇イベント 06:00 ３月中国自動車販売（ＣＡＡＭ） 13:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 13:00 ＩＭＦ世界経済見通し（ＷＥＯ） 17:00 米財務省３年債入札 19:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が米金融政策と世界経済見通しについて講演 20:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演"Economic Leadership in an Uncertain World" ４月１３日（水） 中国貿易統計 Mar 06:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Mar 09:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Feb 12:30 米小売売上高（商務省） Mar 12:30 米卸売物価指数（労働省） Mar 14:00 米企業在庫（商務省） Feb ◇イベント 13:00 ＩＭＦ金融安定報告書 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 米地区連銀経済報告 韓国総選挙 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）月報 ◇決算予定 ＪＰモルガン・チェース ◇休場 韓国〔総選挙〕、タイ〔水かけ祭〕