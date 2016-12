UPDATE 1-アジア通貨動向（12日）＝おおむね堅調、人民元は下落

(内容を追加しました) [シンガポール 12日 ロイター] - アジア通貨は、ドルが主 要通貨に対して軟調となるなか、大半が上昇している。アジア各国の株 価上昇も投資家のセンチメントを押し上げている。 一方、人民元 は軟調。企業のドル需要が高まっているこ とが背景。 韓国ウォン は4カ月半ぶり高値。輸出企業の決済需要が 支援している。 台湾ドル は株式市場からの資金流入を受け、小幅上昇して いる。 インドネシアルピア も、国債価格の上昇を受け、堅調とな っている。 米ドル は主要通貨に対して8カ月ぶり安値近辺で推移。 ある市場参加者は「米連邦準備理事会(FRB)のハト派スタンス を受け、アジア通貨は今後数週間上昇を続ける可能性がある。一方で、 連邦公開市場委員会(FOMC)が近づくにつれ、米引き締め懸念が再 度高まるとの見方から投資家は慎重姿勢を保つ」との見方を示した。 0415GMT(日本時間午後1時15分)現在のアジア新興国通貨の 対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.16 107.96 -0.19 Sing dlr 1.3449 1.3432 -0.13 Taiwan dlr 32.350 32.388 +0.12 Korean won 1142.80 1146.50 +0.32 Baht 35.04 35.07 +0.09 Peso 46.080 46.120 +0.09 Rupiah 13110 13125 +0.11 Rupee 66.46 66.43 -0.05 Ringgit 3.8860 3.8890 +0.08 Yuan 6.4670 6.4580 -0.14 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.16 120.30 +11.22 Sing dlr 1.3449 1.4177 +5.41 Taiwan dlr 32.350 33.066 +2.21 Korean won 1142.80 1172.50 +2.60 Baht 35.04 36.00 +2.74 Peso 46.08 47.06 +2.13 Rupiah 13110 13785 +5.15 Rupee 66.46 66.15 -0.46 Ringgit 3.8860 4.2935 +10.49 Yuan 6.4670 6.4936 +0.41