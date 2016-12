UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、原油・株高で安全資産の需要減退

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 12日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*31.00 2.5982% 前営業日終値 98*23.00 2.5620% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*20.50 1.7761% 前営業日終値 99*03.50 1.7240% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*06.00 1.2109% 前営業日終値 100*14.25 1.1570% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*08.50 0.7385% 前営業日終値 100*10.75 0.7030% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 165*01.00 166*03.00 Tノート先物6月限 130*17.50 131*01.00 米金融・債券市場では国債利回りが上昇した。17日にドーハで開かれる主要産油国 の会合を前にロシアとサウジアラビアが増産凍結で合意したと伝わったことで原油価格が 上昇。株式相場も上昇し、安全資産と見なされる国債に対する需要が減退した。 終盤の取引で10年債 は17/32安、利回りは1.78%で推移して いる。 この日はロシアのインタファクス通信が在ドーハの外交筋の話として、ロシアとサウ ジアラビアが増産凍結で合意したと報道。北海ブレント先物が1バレル=44ドル台に乗 せ、4カ月ぶりの高値を付けた。 CRTキャピタルのシニア国債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏は、「米国債 市場では原油価格の動向に対する注目が非常に高まっている。原油市場のほか、株式市場 での動きは非常に重要になっている」と述べた。 この日に米財務省が実施した240億ドルの3年債入札では応札倍率が2.72倍。 市場では利回りが上昇していることで需要が押し上げられた可能性があるとの見方も出て いる。 間接入札者の落札比率は55 .96%と、1月以来の高水準となった。CRTキャ ピタルのリンジェン氏は「ディーラー以外の需要が堅調だったことに加え、海外からの引 き合いも多かった可能性もある」としている。 財務省は13日に200億ドルの10年債、14日に120億ドルの30年債(リオ ープン)の入札を実施する。 今週はこのほか、第1・四半期の米経済の力強さを推し量るために13日発表の3月 の小売統計も注目されている。 米経済の力強さをめぐり、連邦準備理事会(FRB)当局者と投資家の間で見方のか い離が出ていることが、このところ市場が不安定になる1つの要因となっている。ジャニ ー・モンゴメリー・スコットの首席債券ストラテジスト、ガイ・ルバス氏は「債券市場で は公的な見通しよりも悲観的な見方が広まる傾向が出ている」としている。 <ドル・スワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -2.75 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.00 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -46.75 (-1.00)