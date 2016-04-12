13日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
* 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 国際金融経済分析会合 0850 ３月マネーストック（日銀） 0850 ３月企業物価指数（日銀） 0900 森金融庁長官講演 1030 原田日銀審議委員講演（下関市） 1400 原田日銀審議委員会見（下関市） 1500 ４月投信概況 決算：ローソン、イオン ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月１３日（水） 中国貿易統計 Mar 06:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Mar 09:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Feb 12:30 米小売売上高（商務省） Mar 12:30 米卸売物価指数（労働省） Mar 14:00 米企業在庫（商務省） Feb ◇イベント 13:00 ＩＭＦ金融安定報告書 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 米地区連銀経済報告 韓国総選挙 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）月報 ◇決算予定 ＪＰモルガン・チェース ◇休場 韓国〔総選挙〕、タイ〔水かけ祭〕
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプラリーの落とし穴
財政拡張が好感されるトランプ相場が来年末まで続くとは考えにくく、ドル円の年足も陰線になると三菱東京ＵＦＪ銀の内田稔氏は予想。 記事の全文
来年の為替動かすビッグ3
２０１７年の為替相場で注目される筆頭人物は、ムニューチン次期米財務長官だとソニーフィナンシャルＨＤの尾河眞樹氏は指摘。 記事の全文