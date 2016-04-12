13日の国内・海外経済指標と行事予定

* 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 国際金融経済分析会合 0850 ３月マネーストック（日銀） 0850 ３月企業物価指数（日銀） 0900 森金融庁長官講演 1030 原田日銀審議委員講演（下関市） 1400 原田日銀審議委員会見（下関市） 1500 ４月投信概況 決算：ローソン、イオン ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月１３日（水） 中国貿易統計 Mar 06:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Mar 09:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Feb 12:30 米小売売上高（商務省） Mar 12:30 米卸売物価指数（労働省） Mar 14:00 米企業在庫（商務省） Feb ◇イベント 13:00 ＩＭＦ金融安定報告書 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 米地区連銀経済報告 韓国総選挙 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）月報 ◇決算予定 ＪＰモルガン・チェース ◇休場 韓国〔総選挙〕、タイ〔水かけ祭〕