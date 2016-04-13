14日の国内・海外経済指標と行事予定

(４月１４日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0900 雨宮日銀理事講演（ＩＳＤＡ年次総会） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２０年利付国債（４月債）の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ３０年利付国債の入札結果 1500 ３月マンション発売動向（不動産経済研究所） 1515 ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月１４日（木） 00:00 シンガポール：ＧＤＰ速報値 Q1 01:30 豪雇用統計（連邦統計局） Mar 09:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Mar 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米消費者物価指数（労働省） Mar ◇イベント 00:00 シンガポール中銀金融政策発表 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Apr 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Apr 13:30 ＩＭＦ専務理事会見 14:00 パウェルＦＲＢ理事が上院銀行委小委員会で証言、債券市場の現在のトレンドと変化について検証 14:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がディスカッションに参加"Federal Reserve Perspectiv e," 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、１５日まで） 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）石油市場月報 ロシア大統領の国民対話 ◇決算予定 バンク・オブ・アメリカ、ブラックロック、デルタ航空、ウェルズ・ファーゴ、 台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ） ◇休場 タイ〔水かけ祭〕、インド