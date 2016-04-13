UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（13日）＝3本、1億2074万円

(設定額を追加しました) ファンド名 ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） 運用会社 大和住銀投信投資顧問 設定上限額 ５００億円 設定額 １億０９７４万円 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス ファンド（ラップ向け） 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 ファンド名 ＡＭＰ グローバル・インフラ株式ファンド（ラップ向け） 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 １０００万円 販売会社 三菱ＵＦＪ信託銀行