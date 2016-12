UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝大半が上昇、中国貿易統計でリスク志向高まる

(情報を更新しました) [シンガポール 13日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半 が上昇した。中国の貿易統計が好調で、リスク志向が高まった。 シンガポールドル は下落。シンガポール金融管理局は14 日、金融政策見直しの結果を発表する予定。政策据え置きが見込まれる が、緩和を予想する声も一部ある。 マレーシアリンギ は8カ月超ぶりの高値。ロシアとサウジ アラビアが原油増産凍結で合意したとの報道を背景に、原油価格は前日 、4カ月ぶりの高値圏に上昇した。 人民元 も上昇。3月の中国の輸出はドル建てで前年比1 1.5%増と市場予想(2.5%増)を大幅に上回り、2015年6月 以来9カ月ぶりにプラスに転じた。 メイバンク(シンガポール)のシニア外為ストラテジスト、クリス トファー・ウォン氏は「原油価格の上昇に加えて、中国の貿易統計が好 調だったことを受けて、リスク志向が高まり、アジア通貨は全般的に堅 調となった」と指摘。「アジア通貨は短期的にはテクニカル的な要因に より調整するかもしれないが、下値では買いが入りやすい」と述べた。 0610GMT(日本時間午後3時10分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。韓国とタイ市場は休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.90 108.56 -0.31 Sing dlr 1.3468 1.3437 -0.23 Taiwan dlr 32.325 32.382 +0.18 *Korean won 1145.80 1145.80 0.00 *Baht 35.02 35.02 0.00 Peso 46.000 46.015 +0.03 Rupiah 13116 13112 -0.03 Rupee 66.43 66.43 -0.01 Ringgit 3.8670 3.8810 +0.36 Yuan 6.4669 6.4670 +0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.90 120.30 +10.47 Sing dlr 1.3468 1.4177 +5.26 Taiwan dlr 32.325 33.066 +2.29 Korean won 1145.80 1172.50 +2.33 Baht 35.02 36.00 +2.80 Peso 46.00 47.06 +2.30 Rupiah 13116 13785 +5.10 Rupee 66.43 66.15 -0.42 Ringgit 3.8670 4.2935 +11.03 Yuan 6.4669 6.4936 +0.41