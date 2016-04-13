3月末国内公募投信残高は前月比4.0％増の92兆円、2384億円の流入超

［東京 １３日 ロイター］ - 投資信託協会によると、３月末の国内公募投信の純 資産残高は、前月比４．０％増の９２兆４２８５億円。４カ月ぶりに増加した。 資金フローはプラス２３８４億円。２カ月ぶりに増加した。 ３月末 ◇公募投信総合計 前月比 純資産総額 ９２兆４２８５億円 ４．０％ 純流出入 ２３８４億円 運用増減 ３兆３３０５億円 ファンド数 ５９０６本 ◇株式投信 純資産総額 ７８兆５７１０億円 ５．４％ 純流出入 ７１２５億円 運用増減 ３兆３３０６億円 ファンド数 ５７５２本 ◇公社債投信 純資産総額 １３兆８５７５億円 ▲３．３％ 純流出入 ▲４７４１億円 運用増減 ▲１億円 ファンド数 １５４本 備考）▲は減少