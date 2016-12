米金融・債券市場＝利回り低下、堅調な10年債入札や低調な指標受け

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*08.00 2.5844% 前営業日終値 97*26.00 2.6060% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*23.50 1.7656% 前営業日終値 98*19.00 1.7810% 5年債(指標銘柄) 17時04分 100*05.25 1.2158% 前営業日終値 100*05.50 1.2140% 2年債(指標銘柄) 16時49分 100*07.75 0.7504% 前営業日終値 100*08.50 0.7390% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 165*28.00 165*01.00 Tノート先物6月限 130*20.00 130*17.50 米金融・債券市場では長期債を中心に国債利回りが低下。朝方発表された一連の米経 済指標が低調な内容となったことや、午後に入り実施された10年債入札が旺盛な需要を 集めたことが材料視された。 総額200億ドルの10年債リオープン(銘柄統合)入札は、応札倍率が2.75倍 と、最近の入札の平均を上回り、1月以来の高水準となった。最高落札利回りは1.76 5%だった。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析ディレクター、キム・ルパート氏は 「入札が相場を動かす主要因となった」とし、「入札はここ最近で最も良好な内容になっ たと言える」と語った。 午前の取引では、期間が長めの国債利回りはプラス・マイナス圏を行き来していたも のの、3月の米小売売上高と米卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス)がそ ろって予想外のマイナスとなったことを受け、低下の一途をたどった。 CRTキャピタルの政府債戦略主任デイビッド・アダー氏は、堅調な入札を受け、国 債価格上昇の勢いが増したと指摘した。 終盤の取引で、指標10年債 利回りは約2ベーシスポイント(bp)低 下し1.763%。 30年債 は14/32高、利回りは2.584%。利回りは序盤、1週 間ぶりの高水準をつける場面もあった。 2年債 利回りはほぼ変わらずの0.7504%。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 7.25 (-2.00) U.S. 5-year dollar swap spread -3.75 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -46.75 (unch)