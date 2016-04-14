15日の国内・海外経済指標と行事予定

* 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 日ロ外相会談 閣議、閣議後会見 1330 ２月鉱工業生産確報 1430 電事連会長会見 1500 生保協会長会見 新規上場 エディア がマザーズに（公開価格1630円） 市場変更 ディー・エル・イー が東証１部に マザーズから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月１４日（木） 09:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Mar 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米消費者物価指数（労働省） Mar ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） ATA 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Apr 13:30 ＩＭＦ専務理事会見 14:00 パウェルＦＲＢ理事が上院銀行委小委員会で証言、債券市場の現在のトレンドと変化について検証 14:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がディスカッションに参加"Federal Reserve Perspectiv e," 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、１５日まで） 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）石油市場月報 ロシア大統領の国民対話 ◇決算予定 バンク・オブ・アメリカ ブラックロック デルタ航空 ウェルズ・ファーゴ 台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ） ◇休場 タイ〔水かけ祭〕、インド ４月１５日（金） 02:00 中国ＧＤＰ（国家統計局） Q1 鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Mar 、不動産投資 Q1 09:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Feb 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Apr 13:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Mar 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Apr 20:00 対米証券投資（財務省） Feb ◇イベント 01:30 豪中銀が金融安定報告書公表 16:50 エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が現在の経済情勢と金融政策について講演 17:15 Ｇ２０記者会見 国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀総会（ワシントン、１７日まで） ３月欧州新車販売 ◇決算予定 シティグループ ◇休場 タイ〔水かけ祭〕、インド