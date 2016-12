アジア通貨動向（14日）＝シンガポールドルが大幅安、予想外の緩和で

[シンガポール 14日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて軟調。シンガポール金融管理局の 予想外の金融緩和を受けて、シンガポールドル(Sドル)が大幅に下落している。 同金融管理局は、Sドル政策バンド(変動幅)の上昇率をゼロ%に設定した。これまでは「緩やかかつ 段階的な」Sドル上昇としていた。 Sドル は1米ドル=1.3636Sドルと0.9%下落、3月29日以来の安値をつけた。こ のペースで下落が続けば、日足下落率は8月11日以来の大きさになる(トムソン・ロイターのデータ)。 野村のアナリストらは、リサーチノートで「Sドルは目先、一段と下落するリスクがある。きょうの政 策変更のためというよりも、年内の追加緩和観測が高まる可能性があるからだ」との見方を示した。 韓国ウォン は一時、1%超下落した。 総選挙では、朴槿恵大統領の与党・セヌリ党が惨敗 したが、相場には影響していない。 0150GMT(日本時間午前10時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 タイ市場は休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.50 109.35 -0.14 Sing dlr 1.3628 1.3508 -0.88 Taiwan dlr 32.405 32.350 -0.17 Korean won 1156.00 1145.80 -0.88 *Baht 35.02 35.02 +0.00 Peso 46.295 46.085 -0.45 Rupiah 13235 13155 -0.60 Rupee 66.64 66.64 +0.00 Ringgit 3.9100 3.8725 -0.96 Yuan 6.4860 6.4770 -0.14 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.50 120.30 +9.86 Sing dlr 1.3628 1.4177 +4.03 Taiwan dlr 32.405 33.066 +2.04 Korean won 1156.00 1172.50 +1.43 Baht 35.02 36.00 +2.80 Peso 46.30 47.06 +1.65 Rupiah 13235 13785 +4.16 Rupee 66.64 66.15 -0.74 Ringgit 3.9100 4.2935 +9.81 Yuan 6.4860 6.4936 +0.12