UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝軟調、シンガポールドルは予想外の緩和で急落

(情報を更新しました) [シンガポール 14日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、シンガポール 金融管理局(MAS)の予想外の緩和を受けて、シンガポールドル(Sドル)が急落した 。MASは、Sドル政策バンド(変動幅)の上昇率をゼロ%に設定した。これまでは「緩 やかかつ段階的な」Sドル上昇としていた。 Sドル は1米ドル=1.3650Sドルとおよそ1%下落し、3月29日以 来となる安値水準で推移している。トムソン・ロイターのデータによると、このペースで の下落が終日続いた場合には、Sドルの1日の下落率は8月11日以来の大きさになる。 野村のアナリストは「Sドルは目先、一段と下落するリスクがある。きょうの政策変 更のためというよりも、年内の追加緩和観測が高まる可能性があるからだ」と指摘した。 米ドルが幅広い通貨に対して上昇するなか、アジア新興国通貨は総じて軟調となって いる。人民元 は下落した。中国人民銀行(中央銀行)はこの日の取引開始前、 人民元の対ドル基準値(中間値) を今月に入って最も元安の水準に設定した。 韓国ウォンは下落して始まった後、MASの緩和決定を受けて下げ幅を1%に拡大。 ただ、外国人投資家がソウル株を大幅に買い越したことから、ウォンは下げ幅を縮めた。 0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。タイ市場は休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.38 109.35 -0.03 Sing dlr 1.3639 1.3508 -0.96 Taiwan dlr 32.381 32.350 -0.10 Korean won 1153.51 1145.80 -0.67 *Baht 35.02 35.02 0.00 Peso 46.265 46.085 -0.39 Rupiah 13205 13155 -0.38 *Rupee 66.64 66.64 0.00 Ringgit 3.9010 3.8725 -0.73 Yuan 6.4828 6.4770 -0.09 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.38 120.30 +9.98 Sing dlr 1.3639 1.4177 +3.94 Taiwan dlr 32.381 33.066 +2.12 Korean won 1153.51 1172.50 +1.65 Baht 35.02 36.00 +2.80 Peso 46.27 47.06 +1.72 Rupiah 13205 13785 +4.39 Rupee 66.64 66.15 -0.74 Ringgit 3.9010 4.2935 +10.06 Yuan 6.4828 6.4936 +0.17