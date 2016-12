米金融・債券市場＝国債利回り上昇、社債発行受け

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 97*28.00 2.6028% 柄) 前営業日終 98*13.00 2.5770% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 98*16.00 1.7919% ) 前営業日終 98*24.50 1.7620% 値 5年債(指標銘柄 17時03分 99*31.75 1.2516% ) 前営業日終 100*06.00 1.2110% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 100*06.50 0.7703% ) 前営業日終 100*07.75 0.7500% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 165*10.00 165*28.00 限 Tノート先物6月 130*12.00 130*20.00 限 米金融・債券市場は国債利回りが上昇。指標10年債利回りUS10Y T=RRは一時、1日以来2週間ぶりの高水準をつけた。一部投資家が国 債保有を減らし、今週発行されたより高利回りの社債を選好した。 終盤の取引で、指標10年債は7/32安。利回りは1.787% 。一時、1.804%の高水準を記録する場面もあった。 米労働省が発表した3月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み )は前月比0.1%上昇、市場予想を下回った。変動の大きい食品とエ ネルギーを除いたコアCPIも小幅な上昇率にとどまった。 米連邦準備理事会(FRB)が、年内の利上げを慎重に進める姿勢 を堅持するとの見方が広がった。 市場関係者らによると、CPIのほか、30年債入札にも堅調な需 要が集まったことを受け、国債利回りの上昇が限られた。 RWプレスプリッチの国債・機関債トレーディング部門代表、ラリ ー・ミルスタイン氏は「主に社債発行が市場の重しとなっている」と話 した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 6.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -4.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -47.00 (unch)