再送-18日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました。) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1740─1820 経済財政諮問会議 1825めど 石原経済再生相会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月１８日（月） 01:30 中国新築住宅価格 Mar 06:30 インド：ＷＰＩ Mar 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Apr ◇イベント 16:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 23:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 ＩＢＭ、モルガン・スタンレー ネットフリックス、ペプシコ