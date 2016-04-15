新規上場日程一覧（15日現在）

注）所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ グローバルウェイ 3936 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 4/19 10万株・3万株(1.95万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 2960 2760─2960 大和 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証ＲＥＩＴ スターアジア不動産投資法人 投資証券 3468 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 4/20 23万5900口・なし(1万1800口) 1口 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 10万 9万─10万 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証２部 ジャパンミート 3539 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 4/21 375万株・45万株(63万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 1010 910─1010 みずほ ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証２部・名証２部 メンバーズ 2130 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （主幹事） 4/21 なし・なし（なし） 野村 （既上場市場） 名証セントレックス ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証２部 三機サービス 6044 （上場日） 4/27 （既上場市場） ジャスダック ------------------ ------------------------------------- -----------