アジア通貨動向（15日）＝台湾ドルとペソが上昇、人民元は横ばい

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［ １５日 ロイター］ - ０１３１ＧＭＴ（日本時間午前１０時３１分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。なおタイ、インド両市場は祝日で休場。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.62 109.42 -0.19 Sing dlr 1.3628 1.3631 +0.02 Taiwan dlr 32.365 32.436 +0.22 Korean won 1150.00 1156.70 +0.58 *Baht 35.02 35.02 0.00 Peso 46.160 46.230 +0.15 Rupiah 13165 13170 +0.04 *Rupee 66.64 66.64 0.00 Ringgit 3.8935 3.8915 -0.05 Yuan 6.4820 6.4835 +0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.62 120.30 +9.74 Sing dlr 1.3628 1.4177 +4.03 Taiwan dlr 32.365 33.066 +2.17 Korean won 1150.00 1172.50 +1.96 Baht 35.02 36.00 +2.80 Peso 46.16 47.06 +1.95 Rupiah 13165 13785 +4.71 Rupee 66.64 66.15 -0.74 Ringgit 3.8935 4.2935 +10.27 Yuan 6.4820 6.4936 +0.18
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